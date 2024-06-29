Porsche показала уникальный «фарфоровый» 911 с росписью под Гжель

В 2024 году подразделение Porsche Netherlands отмечает 75-летие. В честь юбилея в Нидерландах был сделан единственный в своём роде спорткар Porsche 911 GT3 RS актуального поколения в ливрее Delfts Blauw, которая отсылает к делфтскому фаянсу — особому виду керамики, появившемуся в голландском городе Делфте в XVII веке. Бело-голубая раскраска явно напоминает русский народный промысел Гжель, который и был вдохновлен голландским творчеством.

© Motor.ru

В рамках заводской программы подготовки эксклюзивных автомобилей специалисты Porsche Exclusive Manufaktur создали эффектную ливрею с синими цветами на белом фоне, которая украшает весь кузов спорткара, включая боковые плоскости его массивного антикрыла и спойлер «уточный хвост».

Ливрею дополняет синяя полоса, идущая от переднего до заднего бампера, надпись Porsche по бокам и наклейки с номером 75 на дверях, посвященные 75-летию Porsche в Нидерландах. А вот был ли Porsche 911 GT3 RS Delfts Blauw продан покупателю или создан по заказу конкретного клиента, или же проект вообще стал инициативой местного подразделения, не сообщается.

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Неизвестно, сохранится ли единственная в своем роде машина в собственности представительства как уникальный шоу-кар. Технически 911 GT3 RS не изменился. Купе с атмосферным 4,0-литровым оппозитным 6-цилиндровым двигателем мощностью 525 лошадиных сил и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач лишь получило особый декор кузова.