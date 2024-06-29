Porsche показала уникальный «фарфоровый» 911 с росписью под Гжель
В 2024 году подразделение Porsche Netherlands отмечает 75-летие. В честь юбилея в Нидерландах был сделан единственный в своём роде спорткар Porsche 911 GT3 RS актуального поколения в ливрее Delfts Blauw, которая отсылает к делфтскому фаянсу — особому виду керамики, появившемуся в голландском городе Делфте в XVII веке. Бело-голубая раскраска явно напоминает русский народный промысел Гжель, который и был вдохновлен голландским творчеством.
В рамках заводской программы подготовки эксклюзивных автомобилей специалисты Porsche Exclusive Manufaktur создали эффектную ливрею с синими цветами на белом фоне, которая украшает весь кузов спорткара, включая боковые плоскости его массивного антикрыла и спойлер «уточный хвост».
Ливрею дополняет синяя полоса, идущая от переднего до заднего бампера, надпись Porsche по бокам и наклейки с номером 75 на дверях, посвященные 75-летию Porsche в Нидерландах. А вот был ли Porsche 911 GT3 RS Delfts Blauw продан покупателю или создан по заказу конкретного клиента, или же проект вообще стал инициативой местного подразделения, не сообщается.
Неизвестно, сохранится ли единственная в своем роде машина в собственности представительства как уникальный шоу-кар. Технически 911 GT3 RS не изменился. Купе с атмосферным 4,0-литровым оппозитным 6-цилиндровым двигателем мощностью 525 лошадиных сил и 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач лишь получило особый декор кузова.