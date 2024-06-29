Эксперты подсчитали, насколько подорожали запчасти в России

Автомобилисты России уже давно привыкли к тому, что запчасти не дешевеют. Но нынешняя ситуация вызывает серьезную обеспокоенность. По данным директора международной сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой, с января по май 2024 года цены на автозапчасти взлетели до 50%, в зависимости от конкретной позиции.

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В среднем по стране, за первые пять месяцев года цены на запчасти выросли на 13%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако, как отмечает Овчинникова, эта цифра не отражает реальной ситуации на рынке.

Наибольший рост цен наблюдается в сегменте дорогостоящих деталей, таких как запчасти для пневмосистемы и рулевого управления. По некоторым позициям, рост цен достигает 50%.

Сравнительно невысокий рост цен (до 15%) наблюдается в сегменте расходников для популярных марок автомобилей. Это обусловлено, по мнению экспертов, тем, что производители этих деталей, как правило, локализованы в России, а значит, не так сильно подвержены влиянию внешних факторов.

Интересно, что в этом году наблюдается практически одинаковый рост цен на расходники для автомобилей европейского, корейского, японского и китайского производства. Раньше разница в цене была заметнее.

Что касается кузовных элементов, то их стоимость пока что остается на прежнем уровне.

По мнению экспертов, рост цен на автозапчасти в ближайшее время замедлится. В то же время, ожидать существенного снижения цен не стоит.