Названы лучшие кроссоверы, которые можно купить вместо «китайцев»

В настоящее время самыми продаваемыми моделями легковых автомобилей на российском рынке являются кроссоверы.

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На российском вторичном рынке представлено большое количество моделей легковых автомобилей, которые можно купить по цене нового китайского кроссовера.

В настоящее время автомобили, которые были куплены новыми несколько лет назад, на вторичном рынке реализуются по цене, превосходящей первоначальную. Такая тенденция наблюдается практически на все модели на фоне резкого удорожания транспортных средств. Так, например, Kia Sportage, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4 в возрасте до пяти лет имеют остаточную стоимость, которая превышает 100%. Рост стоимости также обусловлен тем, что данные модели с 2022 года официально не поставляются на российский рынок.

Так, например, по цене Toyota RAV4 2022 года выпуска, которая реализуется в среднем ценовом диапазоне до 4 000 000 рублей, можно приобрести новые китайские кроссоверы, такие как: Haval Jolion, Exeed LX, Omoda C5, Jaecoo J7 и ряд иных моделей.

Напомним, что на российском автомобильном рынке за последние два года произошла смена тенденции как в сегменте новых автомобилей, так и на вторичном рынке. Так, востребованные два года назад седаны, в настоящее время практически не приобретаются, на смену им пришли китайские кроссоверы, которые по своему техническому оснащению и стоимости превосходят западные премиальные модели. Автолюбители предпочитают не переплачивать за бренд, а довольствуются китайскими аналогами по выгодной для них стоимости.

Китайские производители в свою очередь стали активно разрабатывать и выпускать кроссоверы, адаптированные для российских условий, предлагая зимний пакет опций и современные системы безопасности.