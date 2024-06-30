Ford возродит Capri в формате электрокроссовера

Компания Ford возродит Capri в формате электрического кроссовера. С 1968 по 1986 годы в линейке европейского подразделения Ford был представлен Capri — недорогое купе в стиле фастбэк, которое стало для Старого света аналогом бестселлера Ford Mustang для американского рынка. В машине использовались компоненты от Ford Cortina и в сочетании с невысокой ценой и ярким дизайном модель стала одной из самых популярных — за время производства было продано около 1,9 миллиона экземпляров. И в 2024 году культовое имя вернётся на рынок.

© Motor.ru

«Голубой овал» запустил необычную рекламную кампанию, в которой напрямую новая модель не называется, но в ней скрыто множество отсылок к Ford Capri и тому, что он будет электромобилем. В рекламе заявлена некая фирма Comeback Cars, основанная в 1969 году, которая «возвращает иконам их легендарный статус, переосмысливая их для новой эпохи. Обладая 55-летним опытом, наша команда отреставрировала 1986 классических купе».

Если перейти по указанному номеру в WhatsApp, начинается «разговор» с ботом, отправляет вам тизер изображения нового автомобиля с его фарой. В аккаунте WhatsApp даже указан веб-сайт вымышленной реставрационной фирмы, на котором странным образом представлены фотографии классической Alfa Romeo GTV и российского седана ГАЗ-21.

Судя по имеющимся данным, Ford Capri XXI века будет представлять собой модификацию Volkswagen ID.4 — американский автопроизводитель тесно сотрудничает с немецким концерном — с иным кузовом и собственным интерьером. Премьера модели должна состояться уже 10 июля.