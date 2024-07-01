Porsche показала уникальную Targa, которой никогда не было

Компания Porsche показала уникальную модель Targa, которой никогда не было. Изобретение кузова Targa и внедрение турбонагнетателя на дорожных серийных автомобилях стали одними из ключевых достижений в истории Porsche. Тем не менее, комбинация этих двух решений появилась только в 911 Turbo Targa G-серии, но на самом деле немецкая марка изучала возможность выпуска турбированной тарги на базе своего семейства спорткаров с передним расположением двигателя с жидкостным охлаждением и трансмиссия типа Transaxle с разнесёнными двигателем и КПП. Но в итоге в серию такие машины не пошли.

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Разработка 924 Targa началась 1 мая 1977 года под номером 927/57. В типичной для Porsche манере проекту были присвоены два номера: леворульному — номер 941, праворульному — 942. Версия с безнаддувным двигателем и версия с турбодвигателем были частью планов с самого начала проекта. На бумаге дизайнеры воплотили в жизнь несколько идей 924 Targa со съёмной вручную секцией крыши, например, как купе с большой стеклянной задней дверью или как автономную крышку багажника.

В то же время начала формироваться совершенно новая идея концепции Targa будущего. Идея заключалась в том, чтобы сделать возможным сдвигать стеклянную крышу над задним стеклом, как это было реализовано позже на 911 Targa (993). Прототип 924 Targa был создан на базе 924 Turbo 1979 модельного года, окрашенного в цвете Alpine White с ярко контрастирующими клетчатыми вставками в центре сидений. Прототип вписался в общую линейку модели, а концепт-кар выглядел практически готовым к производству — линия крыши 924 Targa повторяет знакомую форму 924 с большим стеклянным куполом.

© Porsche

© Porsche

Верхняя часть дуги, составляющая около трети крыши, изготовлена ​​из того же пластика, что и крыша Targa, благодаря чему внешний вид автомобиля напоминает модель 911 Targa. Окончание проекта, зафиксированное в «Документации по проектам разработки и модельным рядам», датировано 29 февраля 1980 года. Поскольку затраты на разработку и оснащение были оценены слишком высокими, а жёсткость кузова была сомнительной, а кроме того были проблемы с обзорностью, разработка 924 Targa была остановлена. Единственный прототип машины остался в собрании Porsche Museum, специалисты которого и показали спорткар в 2024 году.