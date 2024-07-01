Geely начала продажи роскошного минивэна на 25% дешевле Zeekr 009. На китайский рынок вышел LEVC L380 — большой электрический однообъёмник, который ориентирован на экспортные рынки. В продажу поступили только четыре модификации с задним (272 силы) или полным (544 силы) приводом, шестью (2+2+2) или восемью (2+2+2+2) посадочными местами, поэтому стартовую цену удалось удержать на уровне 380 тысяч юаней (52 тысячи долларов).

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LEVC L380 — первенец возрождённой британской марки, которая известна своими лондонскими такси. Индекс подобран в честь самолёта Airbus A380: дескать, минивэн будет столь же комфортным и предложит множество вариантов компоновки салона для пассажиров любого класса. К примеру, китайцы реализовали схему 2+1 с отдельным креслом-троном на втором ряду и 2+2 с общим диванчиком сзади, столиком и большим телевизором.

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

© Autohome.com.cn

Впрочем, цены на трёх-, четырёх-, пяти- и семи-местные однообъёмники ещё не опубликованы, а внутреннее убранство некоторых L380 показано только на фото. Зато известны все характеристики: в основе платформа SOA, технически близкая архитектуре SEA от Zeekr, электромоторы взяты от дорестайлинговых моделей премиум-бренда, предусмотрены варианты с батареями на 100, 116 или 140 киловатт-часов, а запас хода составляет от 570 до 805 километров (CLTC).

© Autohome.com.cn

Минивэн длиной 5,3 метра снаряжённой массой 2,8-3,2 тонны очень динамичный: тормозной путь со 100 км/ч занимает всего 35,98 метра. Также впечатляет скорость зарядки: от 10 до 80% за полчаса или эквивалент 200 километров за 10 минут. Самый дорогой LEVC L380 разменивает 100 км/ч с места за 5,5 секунды, у таких машин есть пневмоподвеска, адаптивные амортизаторы и отделка кожей/алькантарой. Перегородку между кабиной и салоном можно заменить огромным монитором.

Пока самый дорогой LEVC L380 стоит 480 тысяч юаней (66 тысяч долларов), но трёх- и четырёхместные версии, не имеющие аналогов в сегменте MPV, могут быть дороже. Однако Zeekr 009 ждёт рестайлинг, и полноприводные версии тоже могут подорожать, хотя конкуренты не позволят Geely заметно отклониться от отметки полмиллиона юаней.