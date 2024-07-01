Irmscher показал «спортивный» микроавтобус Ford Transit Custom

Компания Irmscher сделала «спортивный» микроавтобус Ford Transit Custom. Немецкое ателье Irmscher, которое специализируется на доработке автомобилей марки Opel, продолжает развивать линейку продуктов для моделей сторонних брендов. На сей раз специалисты обратили своё внимание на Ford, причём коммерческий — микроавтобус Transit Custom последнего поколения получил внешние доработки, призванные в очередной раз отметить 55-летие компании. А вот технически машина традиционно для последних работ Irmscher не изменилась.

© Motor.ru

Для автомобиля предложена накладка на передний бампер с интегрированным спойлером, новые пороги, а также накладка на задний бампер с имитацией диффузора. Ко всему этому набору прилагается новый задний спойлер.

© Irmscher

© Irmscher

© Irmscher

Заявлено, что все детали продуты в аэродинамической трубе и не ухудшают характеристики модели. Дополняют облик коммерческого Ford новые 19-дюймовые колёса Heli Star или 18-дюймовые Cross Star в сочетании со спортивными пружинами подвески, уменьшающими дорожный просвет на 30 миллиметров.