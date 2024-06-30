Toyota отказалась от спорткара Supra с базовым двигателем

Компания Toyota отказалась от спорткара Supra с базовым турбомотором. Возрождённая в 2018 году Toyota Supra вышла на рынок с двумя силовыми агрегатами BMW — стандартным для купе под брендом GR стал рядный 6-цилиндровый 3,0-литровый бензиновый турбомотор B58, а в Японии, некоторых странах Азии и Европе также была доступна версия с рядным 4-цилиндровым 2,0-литровым бензиновым турбомотором B48. Позднее машину с менее мощным двигателем предложили для Северной Америки, но в 2024 году эту модификацию отправили в отставку.

© Motor.ru

Представительство японской марки в США сообщило, что в 2025 модельном году двухдверка будет доступна исключительно с 390-сильным агрегатом, который можно выбрать как с 6-ступенчатой механической коробкой передач, так и с 8-диапазонной автоматической трансмиссией. Версии с 260-сильным мотором в Северной Америке больше не будет.

Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

Решение отказаться от базового мотора 2.0 в компании объяснили тем, что после появления «механики» для топового агрегата 3.0 спрос на машину с менее объёмным двигателем упал, поскольку он сочетается только с «автоматом». С учётом того, что GR Supra в принципе в США является достаточно нишевой моделью с малым спросом, японский автопроизводитель решил снизить издержки и оставить на рынке только версии 3.0 и 3.0 Premium.