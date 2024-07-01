КамАЗ полностью раскрыл «заряженный» вариант «Москвича». Накануне на заседании Совета директоров автогиганта делегации Правительства Республики Татарстан и «Ростеха» продемонстрировали грядущие новинки.

Одним из экспонатов был оспортивленный «Москвич 6»: фотографии пятидверки опубликовала пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова. Впрочем, секретов мало: по дизайну новинка повторила китайский JAC Sehol Yao трёхлетней давности.

КамАЗ и «Москвич» презентацию «заряженной» модели не прокомментировали, а внутризаводские номера ничем не примечательны, кроме того, что год назад те же таблички были на кроссовере «Москвич 5». В актуальной линейке российского бренда ни «пятёрки», ни «шестёрки» со спортивными акцентами пока нет.

© Пресс-служба Раиса Республики Татарстан

© Пресс-служба Раиса Республики Татарстан

Однако в Китае Sehol Yao с красными тормозными суппортами и аэродинамическим обвесом (сплиттеры, диффузор, боковые юбки, спойлер на пятой двери) продаётся с 2021 года, причём внешний декор может дополнить самые разные комплектации. Техника безальтернативна: турбомотор 1.5 (184 силы, 300 Нм), преселективный «робот» 6DCT и передний привод.

В российской спецификации «Москвича 6» аналогичная связка тоже есть: она положена богатым комплектациям «Бизнес» и «Техно». При этом лифтбеки в исполнении «Техно» из прайс-листов убрали, хотя небольшие партии таких машин дилеры получили ещё в январе. Возможно, версия со спортивными акцентами со временем дополнит гамму.