КамАЗ показал полную линейку «антисанкционных» грузовиков К5. В Набережных Челнах на заседании Совета директоров главе «Ростеха» Сергею Чемезову и раису Татарстана Рустаму Минниханову продемонстрировали новейшие разработки автогиганта. Подробностей нет, но на фото- и видеоматериалах можно заметить трёхосные тягачи, полноприводные самосвалы и четырёхосные шасси КамАЗ с актуальной кабиной К5. Массовое производство таких грузовиков ожидается в этом году.

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Ещё в марте на КамАЗе признали, что тяжёлые самосвалы и тягачи «6595», «65951» и «65952» встанут на конвейер в этом году, но к ежесуточному производству 220 машин семейства К5 завод рассчитывает подойти к четвёртому кварталу. Делегации показали шасси с колёсной формулой 8х8, полноприводный самосвал 6х6 и тягач 6х6, а также трёхосный тягач с упрощенной кабиной К5 и «ленивцем»: подъёмной третьей осью.

© КамАЗ

Варианты магистральных тягачей с узкой кабиной, низкой крышей и одним спальным местом на подходе: у таких грузовиков с индексом «54902» китайская автоматизированная коробка передач Fast Gear, а под капотом локализованный турбодизель Cummins под именем КамАЗ-689.510. Ожидается, что упрощенный КамАЗ К5 окажется заметно дешевле флагмана не в ущерб тяговым возможностям.

Впервые вся линейка КамАЗ К5 была показана в декабре 2019 года, но дальше мелкосерийного производства дело не пошло, а затем вмешались санкции, и заводу пришлось переводить грузовики на новую компонентную базу. Доработок множество: от топливной аппаратуры и тормозных элементов до двигателя и коробки передач.