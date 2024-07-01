Представлен Mini Aceman SE в цвете Rebel Red

Aceman - первая модель MINI, продающийся исключительно как EV. Но факт, того, что автомобиль собран в Китае, добавляет проблем, так как Европейская комиссия вводит тарифы на машины, экспортируемые из Китая в страны ЕС. Поэтому, некоторые модели слишком дорогие для покупателя.

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Для BMW Group это проблема в 2026 решиться - Aceman также будет производиться в Оксфорде. На новых снимках Aceman представлен в комплектации Favoured Trim с окраской Rebel Red. Субкомпактный кроссовер выполнен в двухцветном стиле, а крыша и крышки зеркал окрашены в черный цвет.

Автомобиль оснащен 19" колесными дисками Hexagram Spoke с двухцветной отделкой, опционно предлагаются и другие варианты. MINI производит переднеприводный Aceman SE, который оснащен только одним двигателем. Если покупатель предпочитает полный привод с двумя моторами, тогда лучше рассмотреть мощный Countryman SE ALL4.

Кроссовер развивает 215 л.с. и 330 Нм крутящего момента и набирает разгон до 100 км/ч за 7,1 секунды. На прямой набирает скорость до 170 км/ч. Aceman SE станет достойным спутником на дальние расстояния благодаря аккумуляторной батарее емкостью 54,2 кВтч. Этого хватает на 406 километров в цикле WLTP. Когда дело доходит до подзарядки аккумулятора от 10 % до 80 % потребуется менее 30 минут при использовании зарядки постоянным током мощностью 95 кВт.

Более производительной версией является новый Aceman John Cooper Works. Премьера спортивного JCW с дополнительными возможностями состоится в четвертом квартале 2024 года.