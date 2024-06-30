BMW выпустит 8 автомобилей Neue Klasse EV к 2028 году

Компания BMW давно заявила, что к концу 2027 года выпустит не менее шести электромобилей нового поколения. Но, согласно свежему сообщению из газеты «Frankfurter Allgemeine Zeitung», разрабатываются еще две модели.

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В статье говориться о том, что, подтверждено производство iX3 в 2025 году, и седана i3 в 2026. Кроме того, три модели будут эксклюзивными для Китая: iX3, стандартный и длиннобазный седаны i3. Это логично, учитывая, что новая студия Designworks в Шанхае уже работает над китайскими электромобилями Neue Klasse EV.

Таким образом, количество автомобилей на базе NK достигло пяти. Оставшиеся три: i3 Touring, iX4 и еще один автомобиль 4 серии. Согласно неподтвержденной информации, это может быть i4 Coupe. iX3 для мирового рынка будет производиться на новом заводе BMW в Дебрецене в Венгрии, во второй половине 2025 года. Седан i3 - в Мюнхене в Германии.

Кроме Китая, на базе Neue Klasse к 2027 году будут собираться автомобили в Сан-Луис-Потоси в Мексике.

• NA0 - i3 Sedan

• NA1 - i3 Touring

• NA2 - i4 Coupe

• NA3 - i4 Кабриолет

• NA5 - iX3

• NA6 - iX3 Long-Wheelbase

• NA7 - iX4

• NA8 - i3 Long-Wheelbase

В Спартанбурге будут производиться не менее шести электромобилей до 2030 года. Компания не уточнила, сколько из них будут построены на платформе Neue Klasse. На нынешней архитектуре CLAR планируется создать iX5, iX6 и iX7. Модели текущего поколения, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, собираются на заводе в США. Их преемники сохранят ДВС и, вероятно, добавят EV-производные. К концу десятилетия BMW добавит в портфолио больше автомобилей NK.

По прогнозам BMW Group, к 2030 году на долю EV будет приходиться половина годовых продаж. Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung