Перед Крымским мостом выросла очередь из 500 автомобилей

Пробка образовалась на подъездах к пунктам контроля на Крымском мосту со стороны Тамани. К 9 часам утра 30 июня в очереди скопилось 477 автомобилей, и их становится больше. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале информационного центра по ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

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"В очереди со стороны Тамани находится 477 транспортных средств. Ожидание около двух часов", - отметили в канале центра.



При этом, всего за час очередь выросла более чем вдвое.

Накануне пик количества машин, ожидающих проверки пришелся на 10 часов утра, однако со стороны Тамани их было не более 300, еще почти 400 автомобилей ждали со стороны Керчи.

Потоки машин разделяют на два типа: те, кто едет налегке, и те, у кого багажник загружен под завязку. Первые едут по зеленой стрелке к пункту ручного досмотра, вторые по желтой стрелке к рамке радиометрического комплекса, где авто просканируют.

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