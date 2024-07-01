DeLorean DMC-12 теперь можно переделать в электромод. Фото

Компания Electrogenic начала предлагать комплект переоборудования DeLorean DMC-12 в электромобиль. Он заменяет стандартный V6 на полностью электрическую силовую установку.

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В комплект входит аккумулятор емкостью 43 кВт⋅ч, расположенный на месте топливного бака, а также электромотор мощностью 215 лошадиных сил (160 кВт) и 310 Нм крутящего момента, вращающий задние колёса. Это огромный скачок по сравнению с первоначальными 130 лошадиными силами (97 кВт) и 207 Нм у серийного автомобиля.

Электрическая силовая установка сокращает время разгона до 100 км/ч с 10 секунд до чуть менее 5 секунд. Интересно, электромотор совместим как с ручной, так и с автоматической коробкой передач DeLorean. Стив Драммонд, генеральный директор Electrogenic, считает, что DeLorean — очевидный выбор для создания электромода, ведь DMC-12 всегда ругали за слишком слабый двигатель.

«С момента основания компании Electrogenic в 2018 году мы наблюдаем большой интерес всего мира к правращению DeLorean в электромобиль», — сказал Драммонд.



Комплект улучшает ходовые качества, не лишая при этом каких-либо примечательных особенностей оригинальный автомобиль, добавляя при этом всего 40 кг дополнительного веса. Запас хода составит около 240 километров.

«Когда Джон ДеЛореан решил сделать DMC-12 более сорока лет назад, он был полон решимости создать спортивный автомобиль, который был бы надёжным и выдержал бы испытание временем. Поэтому преобразование в электромобиль имеет смысл и ощущается соответствующим духу оригинального проекта», — сказал Драммонд.



Примечательно, что преобразование в электромобиль полностью обратима. Установка комплекта не требует резки, сварки или модификации шасси. Стоимость электромода составит от 65 000 до 85 000 фунтов стерлингов (от 7 до 9,2 млн рублей), в зависимости от состояния автомобиля-донора.