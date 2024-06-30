Очередь перед Крымским мостом выросла до 728 автомобилей

Очередь перед въездом на Крымский мост со стороны Тамани увеличилась до 728 автомобилей. Такие данные на 11:00 воскресенья приводит Telegram-канал, оперативно отслеживающий ситуацию на автоподходах к стратегическому объекту.

«В очереди со стороны Тамани находится 728 транспортных средств. Ожидание около трёх часов», — сказано в сообщении.



Отмечается, что со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Предыдущие сообщения показывают, что с каждым часом очередь на въезд со стороны «материка» значительно увеличивалась. Такая тенденция длится с 8 утра воскресенья, когда в очереди стояло 200 автомобилей. В 9:00 их было уже 477, а в 10:00 — 562.

Накануне, около 23:00, движение по мосту было временно остановлено.