Ожидаемый в России кроссовер Geely Atlas Cool обновился и подешевел

Geely Atlas Cool В Китае стартовали продажи Boyue Cool образца 2024 года. Впрочем, теперь на родине марки приставки Cool нет: «укороченный» вариант называется Boyue, а длиннобазная версия — Boyue L. В России ожидаемы названия Atlas Cool и Atlas соответственно, а расширить модельную линейку Geely планируют уже в этом году. В КНР кроссовер подешевел на семь процентов, хотя базовая комплектация стала богаче.

От знакомого россиянам «Атласа» новинка отличается дизайном и габаритами. Поменялась светотехника (фары с Y-образными дневными ходовыми огнями), изменилась форма и структура бамперов, а кузов совсем другой — укороченный на 160 миллиметров. Колёсная база уменьшена на 76 миллиметров, хотя платформа CMA сохранена.

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По технике и салону Atlas и Atlas Cool похожи, как две капли воды. После обновления у «младшего» кроссовера появилась отделка салона фиолетовой кожей, а доплачивать за камеры кругового обзора, «прозрачный» капот и круиз-контроль больше не нужно. Цена снизилась до 92 800 юаней (12,8 тысячи долларов); ещё 5000 юаней (690 долларов) смогут сэкономить первые клиенты, оформившие предзаказ.

В России семейство «Атласов» переживает трансформацию: «старый» кроссовер Atlas Pro теперь переходит под крыло BelGee, а у нового Atlas две недели назад появилась уникальная полноприводная версия с начинкой от Tugella. Цены на Atlas нового поколения стартуют с 3,2 миллиона рублей, а кроссовер с приставкой Cool должен быть дешевле.