Bugatti готовит гран-турер с атмосферным V16 спереди. Главный дизайнер марки Фрэнк Хейл подтвердил британскому журналу Autocar, что монструозный двигатель можно перемещать в монококе, создавая разные силуэты. Представитель Bugatti напомнил о культовой модели Type 57 SC Atlantic середины 1930-х и заявил: современное воплощение гран-турера может появиться позже. Цель Bugatti — вернуться к истокам, выпуску немногочисленных уникальных автомобилей.

© Motor.ru

Фрэнк Хейл предположил, что подразделение Bugatti, специализирующееся на индивидуальных заказах, может перейти к выпуску отдельных модельных линеек и эксклюзивных автомобилей в единственном экземпляре. Шеф-дизайнер напомнил, что подразделение коучбилдинга уже выпустило Bolide, Centodieci и La Voiture Noire.

Впрочем, раньше Bugatti оставляла неизменной исходную среднемоторную концепцию, а новый монокок гиперкара Tourbillon позволяет размещать двигатель и перед кокпитом, и за сиденьями. Гендиректор Bugatti Мате Римак не был столь откровенен, но дал понять: долгосрочное будущее марки связано с двигателями внутреннего сгорания. Вдобавок, Римак напомнил, что Bugatti не всегда выпускала только спортивные автомобили.

Руководитель марки объяснил, что выпустить гиперкар было первой задачей, а другие модели могут появиться позже. Сроки пока не называются даже приблизительно: первым шагом в новой эре должно быть серийное производство модели Tourbillon в 2026 году, а о расширении гаммы можно задуматься только после этого.