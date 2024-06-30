В очереди на Крымский мост скопилось более 1 тыс. автомобилей

Очередь на Крымский мост увеличилась до 1 130 автомобилей с обеих сторон. Об этом сообщается в Telegram-канале о ситуации на автоподходах к мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 810 транспортных средств. Ожидание около трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 320 транспортных средств. Ожидание около часа", - говорится в сообщении, опубликованном в 14:00 мск.



В 07:00 мск очередь на Крымский мост со стороны Тамани составляла 175 автомобилей, в 11:00 - 728, со стороны Керчи тогда очереди не было.