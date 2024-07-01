На подъезде к Крымскому мосту образовалась огромная пробка

По состоянию на 8:00 мск в очереди на Крымский мост стояли 945 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал информационного центра, рассказывающего о транспортной ситуации на переправе.

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По его данным, со стороны Керчи в очереди стоят 215 машин, а время ожидания составляет около часа. В то же время водителям, которые едут со стороны Тамани, приходится ждать своей очереди в среднем по три часа. Здесь на переправу хотят попасть 730 автовладельцев.

Накануне в очереди на Крымский мост стояли 1130 автомобилей. А вечером 29 июня Крымский мост закрывали. Вскоре движение по нему возобновили. Уточнялось, что с обеих сторон затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

17 июня представитель Военно-морских сил (ВМС) страны Дмитрий Плетенчук сообщил, что для Украины больше нет смысла уничтожать Крымский мост, поскольку Россия почти не использует его в военных целях.