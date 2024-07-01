Suzuki вдвое сократит британскую линейку автомобилей. Для того, чтобы бренд и его дилерская сеть соответствовали законам Великобритании и Евросоюза, автопроизводитель готов сильно урезать гамму. До конца года из конфигуратора уберут четыре модели: Swift Sport, Jimny LCV, Ignis и Swace. Таким образом, покупатели Suzuki смогут выбирать между обычным Swift, S-Cross, Vitara и Across, то есть количество доступных к заказу Suzuki сократится почти вдвое.

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Представитель Suzuki заявил, что отказ от вышеперечисленных моделей «освободит место для электромобилей и позволит конкурировать в период, когда основную прибыль будут генерировать «батарейные» автомобили». Однако есть нюанс: в настоящий момент «чистых» электрокаров у Suzuki в Европе нет, а заряжаемые гибриды представляют собой перелицованные Toyota.

Британский офис Suzuki настаивает, что эра после бензиновых автомобилей начнётся во второй половине 2025 года: к этому моменту дебютируют «глобальные» электрокары, а в Европе предложат Swift нового поколения. Японская марка также намерена сосредоточиться на внедорожниках, но актуальный Jimny давно не соответствует эконормам, а обновлённая гибридная модель пока только в проекте.

Драйвером продаж Suzuki может стать серийный электрокроссовер, конвертированный из концепт-кара eVX. Ожидается, что у новинки будет двухмоторный полный привод, батарея на 60 киловатт-часов и запас хода до 500 километров по циклу WLTC.