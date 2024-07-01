Внедорожник Toyota Fortuner превратили в трековый «спорткар»

Тайцы превратили внедорожник Toyota Fortuner в эффектный трековый «спорткар». Компания TCD Asia (Toyota Customizing & Development) из Таиланда на своём домашнем Бангкокском автосалоне представила необычный концепт-кар Toyota Hyper-F Concept. За громким именем скрывается яркий шоу-кар, построенный на базе полноценного внедорожника Toyota Fortuner — рамную модель превратили фактически в трековый «спорткар» с весьма ярким внешним видом, но неизвестной технической начинкой. Естественно, никаких серийных перспектив у такой машины нет.

© Motor.ru

Автомобиль получил полный аэродинамический обвес, выполненный в нарочито агрессивном стиле — передний бампер обзавёлся развитым сплиттером, на колёсных арках появились широкие накладки, в массивные пороги интегрированы патрубки выхлопной системы, а задний бампер имеет диффузор. Дополняет облик капот с воздухозаборниками и крупный спойлер.

© TCD Asia

© TCD Asia

Обвес напечатан на 3D-принтере с использованием высокотехнологичных материалов от Mitsui Chemicals и APRK Corporation — детали сделаны из полипропиленовой смолы, армированной углеродным волокном. Внедорожник также получил новые диски с шинами Dunlop. Информации о салоне нет, кроме той, что стандартные сиденья заменены четырьмя отдельными «ковшами».