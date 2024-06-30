Компания Shelby построила 785-сильный суперпикап на базе Ford F-150 SuperCrew. Ателье Shelby American представило свой новый проект на базе обновлённого пикапа Ford F-150. Новинка адресована тем фанатам модели, кого не устраивает не только стандартный F-150, но и даже заводские «заряженные» модификации Raptor или даже флагманская Raptor R. Тюнеры добавили машине ряд изменений по экстерьеру и интерьеру, а также почти в два раза повысили отдачу силового агрегата. И добавили к этому лимитированный тираж, повысив статус проекта Ford Shelby F-150.

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Заводской пикап оснащается 5,0-литровым двигателем Coyote V8 мощностью 400 лошадиных сил, который за счёт установки компрессора Whipple, улучшенной впускной системы, алюминиевого теплообменника и высокопроизводительных топливных форсунок в сочетании с выхлопной системой Borla выдаёт 785 сил.

Машина получила регулируемые амортизаторы Fox с технологией внутреннего байпаса, 3-дюймовый лифт-кит подвески, новые диски с 35-дюймовыми вездеходными шинами, усиленную защиту днища, а также подножки с электроприводом. Визуально пикап Shelby выделяется не только эмблемами фирмы, но и новым капотом с дополнительными воздухозаборниками, новыми бамперами, накладками на колёсные арки и фирменным полосам на кузове.

В салоне появились кожаные сиденья с красной строчкой и красной вышивкой Shelby, углепластиковый декор, накладки на педали, коврики и таблички на центральной консоли. Тираж Ford Shelby F-150 составит 800 экземпляров стоимостью от 130 000 долларов и от 139 995 долларов за исполнение с компрессорным двигателем.