Toyota готовит полноприводное купе GR86 с турбомотором. При поддержке американского филиала марки калифорнийское тюнинг-ателье Evasive Motorsports разрабатывает прототип автомобиля с уникальной техникой. О подробностях сообщил на своём YouTube-канале блогер Ларри Чен. Доработки требуются серьёзные: с кузовом GR86 собираются «поженить» ходовую часть и силовую установку GR Corolla! О массовом производстве полноприводного купе Toyota сведений нет.

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Toyota GR86 задумывалась, как заднеприводный спорткар с низким центром тяжести и «атмосферником». И хотя запрос на более мощный полноприводный автомобиль с турбомотором есть, реализовать задумку в формате относительно бюджетного купе непросто. Трудности показывает проект Evasive Motorsports и Toyota.

Разместить поперечный рядный турбомотор вместо продольного оппозитника оказалось непросто: потребовалось изготовить с нуля передний подрамник, пересмотреть точки крепления агрегатов, переделать ходовую часть. Некоторые детали кастомные: от GR Corolla и GR Yaris подошло не всё. Силовая структура кузова тоже переделана.

Результат покажут осенью на выставке SEMA в Лас-Вегасе, но скорее всего в таком виде прототип не имеет серийных перспектив. Однако технически близкое купе с «турботройкой» 1.6 G16E-GTS, «механикой» и полным приводом вполне может появиться в будущем, ведь хэтчбеки GR Yaris и GR Corolla пользуются стабильным спросом.