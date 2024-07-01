Geely разработала батарею для электрокаров с ресурсом 1 млн километров. Китайский холдинг поделился подробностями о ячейках Aegis: передовых аккумуляторах, которые отличились плотностью энергии, габаритными размерами, скоростью зарядки и выносливостью при низких температурах. Ресурс тоже впечатляет: заявленный срок службы — 3500 циклов зарядки/разрядки, что соответствует пробегу свыше одного миллиона километров.

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Литий-железо-фосфатная батарея Geely Aegis на 40% короче традиционного аккумулятора, что позволяет снизить внутреннее сопротивление и выделение тепла. Также компактные размеры позволяют рациональнее использовать пространство. Плотность энергии составляет 192 Вт*ч на килограмм, что является очень хорошим показателем.

Geely утверждает, что новые ячейки минимально деградируют, что позволит сократить выбросы углерода на 80 тысяч тонн в год. Пояснений, как произведён подсчёт, не приводится. Зато обещано, что зарядка с 10 до 80% займёт 17 минут, что почти в полтора раза быстрее скорости зарядки обычных батарей. При -30'C ячейки Aegis теряют всего 9,46% ёмкости, тогда как актуальные аккумуляторы в такой мороз сохраняют только 78,96% ёмкости.

Батареи Geely прошли стресс-тесты: погружение в морскую воду, нагрузку в 26 тонн, обжиг огнём, боковое столкновение и испытание холодом. По всем параметрам достигнуты лучшие значения, нежели предписано национальным стандартом Китая. А главное, испытать батарею скоро смогут обычные покупатели: первым ячейки Aegis получит кроссовер Galaxy E5.