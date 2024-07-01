Mansory подготовила двухцветный Ferrari F8 Spider

Компания Mansory подготовила необычный двухцветный суперкар Ferrari F8 Spider. Ателье Mansory, известное своими необычными проектами и радикальными аэродинамическими обвесами, представило очередную версию суперкара Ferrari F8 Spider, который дополнил купе Ferrari F8 Tributo. Доработанный итальянский родстер получил название F8XX Spider, однако собственным именем новый проект эпатажное ателье почему-то не наделило. Визуально новинка представляет собой антипода модели Tempesta Turchese, которая была показана ещё весной прошлого года.

© Motor.ru

Автомобиль получил аэродинамический обвес из кованого карбона. В набор вошли новые бамперы, боковые юбки, наружные зеркала, иные накладки на воздухозаборники и фиксированное антикрыло вместо выдвижного элемента, а также масса мелких крылышек-канардов, улучшающих аэродиинамику. F8XX оснастили новыми колёсами — 21-дюймовыми спереди и 22-дюймовыми сзади.

Заднюю часть кузова выполнили в стиле трекового суперкара Ferrari FXX K с характерным антикрылом, четырьмя патрубками выхлопной системы и массивным стоп-сигналом в центре заднего бампера. Автомобиль окрасили в бирюзовый цвет, переходящий в чёрный. В тон кузову изменили и обивку салона суперкара. Все панели обшиты бирюзовой кожей с элементами из неокрашенного углепластика.

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

© Mansory

Итальянский триколор появился на полосе вдоль всего салона, а кроме того в цветах национального флага страны оформили кнопки выбора ездовых режимов трансмиссии, которые развернули к водителю и установили на своеобразном подиуме. Отдачу 3,9-литрового V8 увеличили почти на четверть — с 720 лошадиных сил и 770 Нм до 880 лошадиных сил и 960 Нм — за счёт новой программы управления двигателем и спортивной выхлопной системы.