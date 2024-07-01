В России усложнили получение автокредитов
В России с 1 июля начали действовать повышенные надбавки к коэффициентам риска по автокредитам. Соответствующее решение Центробанк.
Таким образом, чем более закредитованным является потенциальный клиент, тем больший запас капитала потребуется банку для одобрения кредита. Усложняющие получение автокредитов надбавки распространятся на заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН), которые уже отдают на обслуживание занятых средств более половины своих ежемесячных доходов.
«Мера направлена на ограничение долговой нагрузки граждан, накопление макропруденциального запаса капитала и повышение устойчивости банков в случае роста потерь по потребительским кредитам»,— прокомментировали тему в ЦБ.
На фоне вступления в силу данного решения дилеры ожидают сокращения авторынка на 8–10 процентов, при том что ставки по кредитам на машины с пробегом достигнут 22–27 процентов, а на новые авто — 19-24 процентов, Михаила Беляева, снижение цен на фоне нововведений является маловероятным, а из-за удорожания автокредитов «приобретение транспортного средства для обычных людей станет еще более затруднительным».
Как сообщалось ранее, российские банки стараются улучшить качество автокредитов, на фоне чего их стали реже выдавать с первоначальным взносом менее чем в 10 процентов. В марте выдача сократилась до 32,1 процента от общего объема, что является минимумом с весны 2020 года.