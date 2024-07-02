АвтоВАЗ показал серийный внедорожник Lada Niva Sport. Тольяттинский портал Avtograd news поделился снимками «заряженной» модели с церемонии отправки команды Lada Sport Rosneft на ралли-марафон «Шёлковый путь». Помимо гоночных внедорожников, главе АвтоВАЗа Максиму Соколову показали Niva Sport в максимально близкой к серии спецификации. Производство планируют начать в 2024 году; в будущем аналогичные доработки ждут обычную Niva Legend.

© Quto.ru

От зимнего прототипа Niva Sport серийный автомобиль отличается дисками с хромированным напылением, светотехникой с белыми наличниками указателей поворота, иными противотуманками, дизайном решётки радиатора и шильдиком Lada Sport около левой фары, а не на передних крыльях. Также отсутствует шноркель.

О технике дополнительной информации нет: считается, что Niva Sport получит форсированный двигатель 1.6 от Granta Sport, а мощность составит около 120 лошадиных сил. И спереди, и сзади появятся дисковые тормоза, поменяются элементы подвески, межосевые дифференциалы, ступицы, приводные валы и раздаточная коробка.

© Avtograd news через vk.com

© Avtograd news через vk.com

В салоне Niva Sport отличится деталями от переднеприводных моделей Lada: подрулевыми переключателями и рулём поделится Granta, селектором ручной коробки передач — Vesta. Изменится центральный тоннель, замок зажигания перенесут на другую сторону, а ещё появятся профилированные кресла и красная прострочка.