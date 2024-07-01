Крошечный Fiat Topolino превратили в роскошный пляжный электромобиль. В 2023 году компания Fiat возродила микрокар Topolino в виде крошечного электромобиля. Оригинальную машину выпускали с 1936 по 1955 годы, а актуальная версия официально относится к электрическим квадрициклам и позиционируется как транспортное средство для пляжных вылазок. Компания Castagna Milano, которая специализируется на уникальных штучных автомобилях или необычном тюнинге, представила два варианта роскошного квадрицикла — со стандартной и удлинённой базой.

© Motor.ru

Известная своими модификациями Fiat 500 под названием Spiaggina компания предложила аналогичные доработки для Topolino. Модель лишилась крыши и стоек, вместо которых предложен мягкий складной тент. Предусмотрены расширители крыльев, а пороги и задняя «палуба» покрыты высококачественными деревянными панелями с алюминиевыми ручками, отсылающими к роскошным яхтам.

Для тех, кому Fiat кажется слишком компактным, предусмотрено исполнение с удлинённым на 300 мм задним свесом, которое предлагает больше места для багажа или может использоваться как площадка для отдыха или пикника. Для квадрицикла можно выбрать различные варианты окраски и отделки.

© Castagna Milano

© Castagna Milano

© Castagna Milano

© Castagna Milano

© Castagna Milano

© Castagna Milano

© Castagna Milano

© Castagna Milano

Новинка сохранила штатный 8-сильный электромотор в связке с 5,4-киловаттной батареей, которая позволяет электрокару проехать на одном заряде до 75 километров. Время полной зарядки аккумуляторов составляет около четырех часов. При этом максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 45 километров в час. Стоимость модели от Castagna Milano начинается от 25 000 евро или от 35 000 евро за более длинную версию при цене квадрицикла, который в Италии стоит всего 7544 евро.