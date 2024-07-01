Ferrari пригласила коллекционеров на премьеру преемника LaFerrari. Один из избранных клиентов марки опубликовал в соцсетях красную коробку с эскизом будущего купе. Приглашение традиционное для Ferrari: на закрытые презентации покупателей зовут лично, показывая тизер будущей новинки. Одновременно фотошпионы подловили в Маранелло предсерийный гиперкар с похожим силуэтом, то есть в этот раз речь идёт о дорожной модели.

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В плане новинок Ferrari на 2024 год была флагманская модель, которая займёт пустующую нишу LaFerrari. Похоже, до премьеры остаются считанные недели, ведь обычно пригласительные рассылают за полтора-два месяца до публичной презентации. Ожидается, что в серию прототип с индексом F250 пойдёт в следующем году.

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По шпионским снимкам и тизеру удаётся понять: у гиперкара будет низкий приземистый силуэт, внушительный передний свес, подъёмные двери-бабочки и двигатель в базе, за кокпитом. Вероятно, флагман оснастят гибридной силовой установкой на основе V6, то есть за основу возьмут чемпионские прототипы 499P из гонок на выносливость.

Возможно, в серийном автомобиле воплотятся черты виртуальной Ferrari Vision GT: спортпрототипа для онлайн-гонок. Для купе была заявлена трёхмоторная полноприводная система на основе 3,0-литрового V6 мощностью 1030 лошадиных сил, а сухую массу