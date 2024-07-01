Porsche представила новый 911 Turbo S в честь исторического спорткара 959

Компания Porsche показала 911 Turbo S в честь исторического спорткара 959. В рамках заводской программы Porsche Sonderwunsch специалисты Exclusive Manufaktur сделали особый спорткар Porsche 911 Turbo S актуального поколения. Источником вдохновения послужил один из четырёх Porsche 959, которые подразделение-предшественник Porsche Exclusive Manufaktur, построило для клиента в конце 1980-х годов. Современное купе создавалось не для продажи, но в итоге его выкупил у завода глава миланского люксового бренда Larusmiani Гульельмо Миани.

Главной особенностью модели стало лакокрасочное покрытие в духе Porsche 959. В сегодняшней интерпретации отсутствует поляризующее тёмное золото, которое заменило тщательно нанесённое вручную покрытие цвета Urban Bamboo с использованием процесса Chromaflair — по этой технологии наносится пять слоёв краски. Особенностью являются тонкие пигменты в верхнем слое, благодаря которым зритель видит разные оттенки цвета в зависимости от угла обзора и освещения. Помимо Urban Bamboo, Porsche также предлагает краску с эффектом Chromaflair в цветах Python Green, Magic Magenta, Shifting Carbon и Explosive Gold.

Как и в историческом 959, трёхцветная дизайнерская полоска простирается от передних крыльев, через двери и крылья вплоть до задней части. Линия, за которой следует полоса, была впервые адаптирована и оптимизирована под форму 911 дизайнером Грантом Ларсоном из Style Porsche с использованием ленты на этапе проектирования. Нарисованная полоса наносится вручную в цветах Rock Green Metallic (699), Jet Green Metallic (Z6H) и Anthracite Brown Metallic (M8S).

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

© Porsche

Эта тема продолжается и в интерьере — три цветные полосы украшают и центр дверных к. Центрартальные панели передних сидений контрастируют с чёрной кожаной обивкой и имеют цветовые элементы цвета Slate Grey, Agave Green и Island Green. Тщательно прошитые вручную крестиком швы цвета Island Green можно найти в верхней части приборной панели, на дверных панелях и на боковых панелях сзади. Кроме того, кожей полностью обшит багажник спорткара. Список оснащения этой модели Sonderwunsch включает почти 50 позиций.