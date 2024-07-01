Peugeot спустя 18 лет добавила семейству Boxer новую КПП

Peugeot спустя 18 лет добавила семейству Boxer автомат. С 2006 года фургоны, микроавтобусы и грузовички выпускаются с неизменным кузовом, а четвёртое поколение модели де факто представляет собой глубокий рестайлинг третьего. Теперь Peugeot Boxer получил долгожданный 8-ступенчатый автомат: коробка передач с гидротрансформатором более выносливая, что позволило повысить грузоподъёмность до пяти тонн и увеличить крутящий момент до 450 Нм (+80 Нм).

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Внешний рестайлинг семейства состоялся прошлой осенью, но главную техническую обновку оставили на потом. Теперь Peugeot Boxer доступен не только с 6-ступенчатой «механикой», но и с проверенным 8-ступенчатым автоматом. Оба агрегата сочетаются с турбодизелем 2.2 (140 или 180 сил).

Пресс-служба марки указывает, что фургоны с автоматом комфортнее для водителя, что повышает безопасность движения. Новшество должно понравиться и частным клиентам, и фирмам с парком коммерческих машин. Автоматическая коробка передач сглаживает работу системы старт/стоп, отличается конструкцией сцепления и соответствует сертификату Евро VIE для тяжёлых условий эксплуатации.

Версии с автоматом доступны для всех модификаций: шасси, фургонов и микроавтобусов с разной длиной колёсной базы, высотой крыши и конфигурацией кузова. Впрочем, главная интрига сохраняется: цен на Peugeot Boxer с автоматом пока нет.