Правительство увеличило объем субсидий для перевода автомобилей на природный газ

Российское правительство увеличило долю субсидирования расходов по переводу автомобилей с традиционных видов топлива на природный газ. Нормативы субсидирования повышены с 48 до 78% общей стоимости работ.

В кабмине уточнили, что почти в три раза увеличен максимальный размер господдержки на ремоторизацию грузовых автомобилей — с 4 до 12%. Для представителей малого и среднего бизнеса сохраняется двойной повышающий коэффициент.

«Решение простимулирует перевод транспорта на метан и поддержит спрос на этот вид топлива», — уверены в правительстве.

Госпрограмма «Развитие энергетики» предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 миллиардов кубометров по итогам 2024 года.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной думы готовятся рассмотреть проект закона о серьезном повышении выплаты автовладельцам.