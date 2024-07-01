Chery выводит на рынок большой гибридный кроссовер с запасом хода 1400 км

Chery назвала дату старта продаж кроссовера Fulwin 10. Марка Fulwin, возрожденная Chery в конце прошлого года для дорогих автомобилей, пополнится подключаемым гибридом Fulwin T10. Это «длинная» версия Fulwin T9, он же Chery Tiggo 9 с бензин-электрической силовой установкой. Продажи в Китае начнутся 14 июля, пишет Car News China. Цена, как ожидают эксперты, составит около 200 тысяч юаней — 2,35 миллиона рублей по сегодняшнему курсу.

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Chery Fulwin T10 будет доступен в пяти- и шестиместной версиях с четырьмя цветами кузова: белым, черным, серебристым и зеленым. Салон может быть сиреневым либо зеленым. В длину Fulwin T10 достигает 4,85 метра, в ширину — 1,93, в высоту — 1,72 при колесной базе 2,82 метра. Для сравнения: у T9 длина равна 4,8 метра, колесная база — 2,77.

© DongCheDi

© DongCheDi

© DongCheDi

© Chery

Как и Fulwin T9, новинку предложат с гибридной системой на базе 1,5-литрового двигателя Acteco пятого поколения. Его отдача — 156 лошадиных сил и 220 Нм крутящего момента. В «базе» пару агрегату составляет электромотор на 224 и 390 Нм; привод у такого T10 передний. В полноприводном исполнении еще один электродвигатель мощностью 238 сил устанавливается на заднюю ось. Комбинированный крутящий момент AWD-варианта — 740 Нм. С места до «сотни» такой кроссовер разгоняется за 4,9 секунды.

Батарея емкостью 34,46 киловатт-часов от CATL безальтернативная. Моноприводная версия проедет на чистом электричестве — 210 километров, полноприводная — 200. Общий запас хода с заряженным аккумулятором и полным баком составит 1400 километров.

Салон T10 выглядит менее лаконично, чем у «младшего» кроссовера. Спереди — кластер с двумя экранами (у T9 они разделены и центральный дисплей заметно больше), усеченный руль и пять прямоугольных воздухозаборников. В оснащение входят проекционный дисплей с 256 цветами, аудиосистема с 14 динамиками, 10 подушек безопасности и крыша с панорамным люком.