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Одно название: старые имена для новых машин

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«Волга». Знаменитое советское название возродили для перелицованных китайских моделей. В гамму марки войдут седан D-класса C40, а также кроссоверы С- и D-классов — K30 и K40.
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«Волга». Знаменитое советское название возродили для перелицованных китайских моделей. В гамму марки войдут седан D-класса C40, а также кроссоверы С- и D-классов — K30 и K40. 
© Motor.ru
Основой для новинок, судя по всему, стала продукция Changan — Raeton Plus, Oshan X5 Plus и Uni-Z. Бензиновый двигатель выдаёт 188 лошадиных сил и 300 Нм.
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Основой для новинок, судя по всему, стала продукция Changan — Raeton Plus, Oshan X5 Plus и Uni-Z. Бензиновый двигатель выдаёт 188 лошадиных сил и 300 Нм. 
© Motor.ru
Автомобили обрели особый дизайн радиаторной решётки с вертикальными ламелями и логотипом ГАЗ по центру. В комплектацию входят «умные» водительские ассистенты, мультимедиасистема дополнена российскими сервисами.
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Автомобили обрели особый дизайн радиаторной решётки с вертикальными ламелями и логотипом ГАЗ по центру. В комплектацию входят «умные» водительские ассистенты, мультимедиасистема дополнена российскими сервисами. 
© Motor.ru
Сборка начнётся уже в этом году на нижегородском предприятии «Группы ГАЗ», где ранее делали Volkswagen. Со следующего года запустят производство по полному циклу.
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Сборка начнётся уже в этом году на нижегородском предприятии «Группы ГАЗ», где ранее делали Volkswagen. Со следующего года запустят производство по полному циклу. 
© Motor.ru

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Ford Mondeo Sport. Производитель расширил гамму модели для Китая за счёт гибридного кросс-хэтча: на самом деле это переименованный Evos.
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Ford Mondeo Sport. Производитель расширил гамму модели для Китая за счёт гибридного кросс-хэтча: на самом деле это переименованный Evos. 
© Motor.ru
Однако если первоначально ему полагались 2,0-литровая 238-сильная «турбочетвёрка» и восьмиступенчатый автомат, то сейчас этот же мотор совмещён с электродвигателем и электромеханическим вариатором.
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Однако если первоначально ему полагались 2,0-литровая 238-сильная «турбочетвёрка» и восьмиступенчатый автомат, то сейчас этот же мотор совмещён с электродвигателем и электромеханическим вариатором. 
© Motor.ru
Максимальная мощность установки — 309 лошадиных сил, суммарный запас хода составляет 915 километров по стандарту CLTC. Снаружи новинка отличается от Evos лишь шильдиками, интерьер тоже не изменился.
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Максимальная мощность установки — 309 лошадиных сил, суммарный запас хода составляет 915 километров по стандарту CLTC. Снаружи новинка отличается от Evos лишь шильдиками, интерьер тоже не изменился. 
© Motor.ru
В палитре окрасок для кузова появился ярко-жёлтый колер от Mustang Mach-E. Клиренс равен 168 миллиметрам, полного привода нет. Сборка продолжится на совместном предприятии Changan-Ford.
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В палитре окрасок для кузова появился ярко-жёлтый колер от Mustang Mach-E. Клиренс равен 168 миллиметрам, полного привода нет. Сборка продолжится на совместном предприятии Changan-Ford. 
© Motor.ru
Jeep Wagoneer S. В гамме Wagoneer появился электрокроссовер: это первый «батарейный» Jeep для США и вторая модель альянса Stellantis на платформе STLA Large.
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Jeep Wagoneer S. В гамме Wagoneer появился электрокроссовер: это первый «батарейный» Jeep для США и вторая модель альянса Stellantis на платформе STLA Large. 
© Motor.ru

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Ёмкость тягового аккумулятора — 100,5 киловатт-часа, запас хода — 483 километра, а быстрая зарядка с 20 до 80 процентов потребует лишь 23 минуты.
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Ёмкость тягового аккумулятора — 100,5 киловатт-часа, запас хода — 483 километра, а быстрая зарядка с 20 до 80 процентов потребует лишь 23 минуты. 
© Motor.ru
Два мотора выдают в сумме 608 лошадиных сил и позволяют разогнаться до 60 миль (96,6 километра) в час за 3,4 секунды.
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Два мотора выдают в сумме 608 лошадиных сил и позволяют разогнаться до 60 миль (96,6 километра) в час за 3,4 секунды. 
© Motor.ru
Коэффициент сопротивления воздуха равен 0,29: это лучше, чем у всех остальных творений марки. Приём заявок уже начат, а до дилеров новинка доберётся осенью.
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Коэффициент сопротивления воздуха равен 0,29: это лучше, чем у всех остальных творений марки. Приём заявок уже начат, а до дилеров новинка доберётся осенью. 
© Motor.ru
Jeep Wagoneer S Trailhawk. Кроме того, компания представила концептуальную внедорожную версию с традиционной приставкой Trailhawk. О возможности серийного выпуска пока ничего не говорится.
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Jeep Wagoneer S Trailhawk. Кроме того, компания представила концептуальную внедорожную версию с традиционной приставкой Trailhawk. О возможности серийного выпуска пока ничего не говорится. 
© Motor.ru
Автомобилю увеличили клиренс, а также добавили режим Rock, электронную блокировку на задней оси и 31,5-дюймовые покрышки. Есть и другие внедорожные атрибуты — к примеру, небликующая наклейка на капоте или усиленные буксировочные проушины.
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Автомобилю увеличили клиренс, а также добавили режим Rock, электронную блокировку на задней оси и 31,5-дюймовые покрышки. Есть и другие внедорожные атрибуты — к примеру, небликующая наклейка на капоте или усиленные буксировочные проушины. 
© Motor.ru

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Кроме того, предусмотрена двухсегментная панорамная крыша с поперечинами для размещения багажника, палатки либо бокса. По бокам переднего бампера появились воздухозаборники.
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Кроме того, предусмотрена двухсегментная панорамная крыша с поперечинами для размещения багажника, палатки либо бокса. По бокам переднего бампера появились воздухозаборники. 
© Motor.ru
Для отделки интерьера использованы синтетика оттенка Mantis Green и натуральный камень, а ещё здесь есть поручень с креплениями для различных девайсов и аксессуаров. Наконец, предусмотрены беспроводное зарядное устройство и модульная система фиксации груза. Силовая установка стандартная.
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Для отделки интерьера использованы синтетика оттенка Mantis Green и натуральный камень, а ещё здесь есть поручень с креплениями для различных девайсов и аксессуаров. Наконец, предусмотрены беспроводное зарядное устройство и модульная система фиксации груза. Силовая установка стандартная. 
© Motor.ru
Alfa Romeo Junior. Самый компактный кроссовер итальянской компании первоначально представили под именем Milano: это название использовали в конце 1980-х и начале 1990-х годов на американском рынке для Alfa Romeo 75. Электрифицированный вседорожник B-класса делит архитектуру STLA Small с Fiat 600 и Jeep Avenger, а в гамме бренда располагается ступенью ниже Tonale.
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Alfa Romeo Junior. Самый компактный кроссовер итальянской компании первоначально представили под именем Milano: это название использовали в конце 1980-х и начале 1990-х годов на американском рынке для Alfa Romeo 75. Электрифицированный вседорожник B-класса делит архитектуру STLA Small с Fiat 600 и Jeep Avenger, а в гамме бренда располагается ступенью ниже Tonale. 
© Motor.ru
Новинка получит четыре модификации — две электрические и две гибридные. Для начала предложат лишь пару из них: это начальное исполнение Elettrica с единственным электродвигателем и моноприводное бензоэлектрическое Ibrida. В первом мотор на передней оси выдаёт 154 лошадиные силы, а аккумулятор ёмкостью 54 киловатт-часа позволяет проехать без подзарядки 410 километров по стандарту WLTP.
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Новинка получит четыре модификации — две электрические и две гибридные. Для начала предложат лишь пару из них: это начальное исполнение Elettrica с единственным электродвигателем и моноприводное бензоэлектрическое Ibrida. В первом мотор на передней оси выдаёт 154 лошадиные силы, а аккумулятор ёмкостью 54 киловатт-часа позволяет проехать без подзарядки 410 километров по стандарту WLTP. 
© Motor.ru
Силовая установка версии Ibrida состоит из бензиновой «турботройки» PureTech объёмом 1,2 литра и интегрированного в «робот» 48-вольтового электроагрегата. Позже выйдут в свет полноприводник Ibrida Q4 с дополнительным 28-сильным электромотором на задней оси и топовый электрокар Elettrica Veloce с агрегатом мощностью 280 сил.
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Силовая установка версии Ibrida состоит из бензиновой «турботройки» PureTech объёмом 1,2 литра и интегрированного в «робот» 48-вольтового электроагрегата. Позже выйдут в свет полноприводник Ibrida Q4 с дополнительным 28-сильным электромотором на задней оси и топовый электрокар Elettrica Veloce с агрегатом мощностью 280 сил. 
© Motor.ru

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Выпуск налажен на предприятии альянса Stellantis в Польше, продажи начнутся в сентябре. Через несколько дней после премьеры производитель был вынужден переименовать машину в Junior. По мнению чиновников, модель польской сборки не может называться Milano. Новое имя тоже связано с историей фирмы: в 1966 году дебютировала недорогая Alfa Romeo GT 1300 Junior, адресованная молодёжи. Она разошлась тиражом приблизительно 92 тысячи единиц.
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Выпуск налажен на предприятии альянса Stellantis в Польше, продажи начнутся в сентябре. Через несколько дней после премьеры производитель был вынужден переименовать машину в Junior. По мнению чиновников, модель польской сборки не может называться Milano. Новое имя тоже связано с историей фирмы: в 1966 году дебютировала недорогая Alfa Romeo GT 1300 Junior, адресованная молодёжи. Она разошлась тиражом приблизительно 92 тысячи единиц. 
© Motor.ru
Opel Frontera. Немецкая компания возродила знакомое имя для новой модели: теперь так называется не рамный внедорожник, а электрифицированный кроссовер на замену Crossland.
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Opel Frontera. Немецкая компания возродила знакомое имя для новой модели: теперь так называется не рамный внедорожник, а электрифицированный кроссовер на замену Crossland. 
© Motor.ru
Он построен на архитектуре Smart Car альянса Stellantis — удешевлённой модификации CMP, а в линейку силовых установок входят гибридная и чисто электрическая. Снаружи новинка напоминает Mokka на платформе CMP. Длина составляет порядка 4,4 метра.
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Он построен на архитектуре Smart Car альянса Stellantis — удешевлённой модификации CMP, а в линейку силовых установок входят гибридная и чисто электрическая. Снаружи новинка напоминает Mokka на платформе CMP. Длина составляет порядка 4,4 метра. 
© Motor.ru
Гибрид обрёл 1,2-литровую бензиновую «турботройку», которую дополняет 48-вольтовый «электродовесок». Суммарная мощность системы, совмещённой с шестидиапазонной преселективной роботизированной коробкой передач, равна 136 лошадиным силам.
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Гибрид обрёл 1,2-литровую бензиновую «турботройку», которую дополняет 48-вольтовый «электродовесок». Суммарная мощность системы, совмещённой с шестидиапазонной преселективной роботизированной коробкой передач, равна 136 лошадиным силам. 
© Motor.ru
Топовое «батарейное» исполнение снабдили 156-сильным двигателем и тяговым аккумулятором ёмкостью 54 киловатт-часа. Привод — исключительно передний. В гамме бренда машина займёт положение между Mokka и Grandland.
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Топовое «батарейное» исполнение снабдили 156-сильным двигателем и тяговым аккумулятором ёмкостью 54 киловатт-часа. Привод — исключительно передний. В гамме бренда машина займёт положение между Mokka и Grandland. 
© Motor.ru

Использование знаменитых наименований для современных моделей уже стало общим трендом, и в России тоже: достаточно вспомнить «Москвич». В нашей подборке представлены самые свежие примеры. Гибридный кросс-хэтчбек позаимствовал имя у популярной легковушки, которая теперь продаётся лишь в Китае, разнообразные кроссоверы (в том числе гибридные и электрические) названы в честь брутальных внедорожников и раритетных спорткаров, а легендарная советская марка досталась слегка модифицированным «китайцам».

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