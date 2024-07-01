Одно название: старые имена для новых машин
Использование знаменитых наименований для современных моделей уже стало общим трендом, и в России тоже: достаточно вспомнить «Москвич». В нашей подборке представлены самые свежие примеры. Гибридный кросс-хэтчбек позаимствовал имя у популярной легковушки, которая теперь продаётся лишь в Китае, разнообразные кроссоверы (в том числе гибридные и электрические) названы в честь брутальных внедорожников и раритетных спорткаров, а легендарная советская марка досталась слегка модифицированным «китайцам».