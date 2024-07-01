Одно название: старые имена для новых машин

Новинка получит четыре модификации — две электрические и две гибридные. Для начала предложат лишь пару из них: это начальное исполнение Elettrica с единственным электродвигателем и моноприводное бензоэлектрическое Ibrida. В первом мотор на передней оси выдаёт 154 лошадиные силы, а аккумулятор ёмкостью 54 киловатт-часа позволяет проехать без подзарядки 410 километров по стандарту WLTP.