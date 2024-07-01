В продаже появился редкий гоночный рестомод Singer ACS

Уникальный Porsche 911 для ралли-рейдов выставили на продажу. Купе ACS — это совместный проект калифорнийской Singer Vehicle Design и британской Tuthill Porsche. Базируется внедорожник на усиленном шасси Porsche 964 и оборудован «битурбошестёркой» 3.6 с двумя турбокомпрессорами. Вдобавок у него есть длинноходные двойные амортизаторы, кузов из углепластика, алюминиевая защита днища и специально разработнный полный привод с тремя дифференциалами.

© Motor.ru

Внедорожным Porsche 911 сегодня никого не удивишь. Выбирать есть из чего: тут и заводской 911 Dakar, и куча сторонних проектов разной степени проработки. К примеру, Marc Philipp Gemballa Marsien, оснащённый двигателем RUF. На другом полюсе — гоночные аппараты по типу Singer All-Terrain Competition Study (ACS). Именно такой автомобиль появился в продаже у лондонского дилера Joe Macari. Сколько он стоит, неизвестно, но мы-то помним, что «Зингеры» на вторичке оцениваются в семизначные суммы.

© Joe Macari

© Joe Macari

© Joe Macari

© Joe Macari

© Joe Macari

Купе построено по индивидуальному заказу давнего клиента фирмы. Глубоко в основе — Porsche 964 образца 1990 года. Ему усилили шасси, добавили каркас безопасности, длинноходные двойные амортизаторы с пятью режимами работы и быстросъёмные углепластиковые панели кузова. Днище закрыли пятимиллиметровыми алюминиевыми пластинами — и в такой конфигурации машину хоть завтра можно выставлять на Baja 1000 и «Дакаре». К слову, доводкой ACS занималась британская мастерская Tuthill Porsche, у которой есть большой опыт участия в ралли-рейдах.

© Joe Macari

© Joe Macari

© Joe Macari

© Joe Macari

© Joe Macari

Двигатель — оппозитная «битурбошестёрка» 3.6 (456 л.с., 569 Нм); привод постоянный полный, с тремя дифференциалами. Тяга на колёса идёт через пятиступенчатую секвентальную коробку с возможностью управления рычагом и подрулевыми лепестками, причём переходить на высшую передачу можно без выжима сцепления. В оснащение Singer ACS также входят GPS-трекер, топливный бак увеличенного объёма, отсеки для двух полноразмерных запасок и система подачи воды для водителя и штурмана.