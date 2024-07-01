Показан новый кроссовер Skoda Elroq: первые фото и подробности

Компактный электрический паркетник предложат в четырех модификациях, при этом полный привод будет только у топ-версии. Премьеру новинка справит осенью.

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Электрокросс Skoda Elroq впервые анонсировали еще в прошлом году, в мае года нынешнего появился тизер модели. А недавно чешская марка организовала тест-драйв ходового прототипа для представителей зарубежных профильных медиа. Попутно Skoda опубликовала фирменные фото «живой» машины, пусть пока и замаскированной. Кроме того, раскрыты некоторые характеристики. К слову, свою новинку сама компания считает «зеленой» альтернативой популярному у европейцев «углеводородному» паркетнику Karoq.

В основу Elroq ляжет фольксвагеновская платформа MEB, на которой также построен Skoda Enyaq. Из габаритов пока объявлен лишь объем багажника: 470 литров, а при сложенном втором ряде кресел этот показатель увеличится до 1580 литров. Европейцы пишут, что длина Эльрока составит где-то 4,49 м, колесная база – примерно 2,77 м.

Новый электрический паркетник станет первой серийной Шкодой, внешность которой оформят в корпоративном стиле Modern Solid, который продемонстрировали на концепте Vision 7S. Впрочем, главной особенности шоу-кара у товарного кросса не будет: Elroq получит привычные горизонтальные блоки фар вместо вертикальных (у дорогих версий фары – матричные). А вообще, головную оптику сделают двухэтажной (сверху разместят диодные полоски ходовых огней), вместо эмблемы Шкоды спереди и сзади будут надписи с названием марки. Для новинки предложат колеса размером от 19 до 21 дюйма.

Внутри – уже опробованные на нынешних моделях бренда решения вроде отдельных экранов приборки и мультимедийной системы. Уже в базе Skoda Elroq будет иметь 13-дюймовый центральный планшет. Для модели еще заявлены девять «эйрбэгов» и автопарковщик (кроссовер также можно будет припарковать дистанционно). Разумеется, в список оборудования войдут все современные системы безопасности.

Кроссовер поступит в продажу в четырех модификациях. Базовый Skoda Elroq 50 – это 170-сильный электромотор на задней оси и батарея емкостью 55 кВт*ч. Далее идет Skoda Elroq 60 с 204-сильным двигателем и аккумулятором на 63 кВт*ч. У Elroq 85 на задней оси установят мотор мощностью 285 л.с., такой версии будет положена батарея емкостью 82 кВт*ч.

Наконец, топовый Elroq 85x будет иметь двухмоторный полный привод, суммарная отдача – 299 л.с. Батарея у самого дорогого варианта такая же, как у заднеприводной версии с индексом 85. Дальнобойность начального и следующего по старшинству исполнений пока не названа. Skoda Elroq 85 и Elroq 85x на одной зарядке смогут проехать «более 560 км» по циклу WLTP.

Презентация Skoda Elroq намечена на осень текущего года.