Новый электрокар Ferrari засветился во время тестов

Похоже, Ferrari готовит электрический кроссовер: в Сети появились изображения прототипа в камуфляжной пленке.

За пленкой сложно разглядеть корпус нового электромобиля. Но, похоже, что кузов взяли от Maserati Levante, фары – от Ferrari Roma, а выхлопные патрубки – и вовсе не настоящие. Кроме того, уже сейчас можно заметить довольно низкую посадку и удивительные колесные диски, а также метки с молнией у переднего колеса: это указывает на наличие высоковольтной бортовой системы.

Очень интересная новинка, ведь раньше компания Ferrari заявляла, что не собирается производить электромобили в течение текущей декады лет — то есть как минимум до 2030-го. Затем планы поменялись, и первый электромобиль Ferrari уже планировался к запуску в 2025 году. Эти планы подтверждала недавняя презентация нового завода Ferrari, заточенного именно под электромобили и электрифицированные автомобили. И вот наконец — появление первого тестового мула электрического кроссовера Ferrari.

До серийного воплощения электромобиля Ferrari еще много времени, поэтому подробных технических характеристик нет. Однако ориентировочная цена уже есть — около 500 000 евро.