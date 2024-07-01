В РФ число совершенных мигрантами тяжких и особо тяжких преступлений сократилось на 8%

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных в РФ иностранными гражданами в 2024 году, сократилось почти на 8%. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

"В результате комплексной профилактической работы удалось укрепить тенденцию снижения количества преступлений со стороны иностранных граждан, при этом число тяжких и особо тяжких деяний в текущем году уменьшилось почти на 8%, а точнее на 7,6% уменьшение мы фиксируем. Их доля в общем массиве посягательств, совершенных приезжими, также сократилось", - сказал он.

Колокольцев отметил, что называет официальные цифры государственной статистики.