В Тольятти наладили выпуск тактических внедорожников "АРТА"

В Тольятти поставили на поток проект тактических автомобилей АРТА. Изначально тольяттинцы создали нечто среднее между пикапом и багги на базе трёхдверной «Нивы». У машины, адресованной военным, полностью открытый кузов, по центру которого закреплена турель для стрелкового оружия. В задней части может появиться выдвижная платформа.

Как отмечает «Журнал Автоброкер Клуб», машины оснащаются форсированным мотором. Его рабочий объём увеличен до 2 литров, а отдача повышена до 130 л.с. При этом ради максимальной ремонтопригодности впрысковая система питания заменена карбюраторной.

В конец июня свет увидел второй автомобиль этой линейки: в качестве основы вместо подержанной «трёхдверки» авторы проекта использовали пятидверный вариант внедорожника. А несколько дней назад инженеры заложили третью по счёту версию вездехода АРТА.