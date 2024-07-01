На сайте «Москвича» появился новый кроссовер

Кроссовер «Москвич 8» появился на сайте марки с пометкой «Скоро в продаже». На официальном сайте столичного производителя во вкладке «Модельный ряд» обнаружилась четвертая модель — большой кроссовер «Москвич 8». Это трехрядный вседорожник, который, как и другие «Москвичи», представляет собой китайских JAC с переклеенными шильдиками — в данном случае речь идет о модели Sehol X8 Plus. Вывести новинку на российский рынок обещали до конца 2024 года.

«Москвич 8» на сайте марки заметил Telegram-канал «Автопоток» примерно в 11:30, однако ссылка вела на несуществующую страницу. На момент написания материала кроссовер с сайта уже исчез. То есть, это явно был фальстарт. Намекает ли он на скорую премьеру, пока непонятно, так как начало производства автомобиля запланировано аж на октябрь-ноябрь нынешнего года года.

«Восьмерка» будет самой большой моделью российской марки: длина превысит 4,8 метра. У «Москвича 3» от бампера до бампера, для сравнения, 4,4 метра. Новинка также будет самой мощной: ее оборудуют 1,5-литровым бензиновым мотором отдачей 174 лошадиные силы в сочетании с семиступенчатым «роботом». Полного привода флагман не получит.

В салоне установят два дисплея диагональю 12,3 дюйма и отсек для беспроводной зарядки телефона. В оснащение войдут камеры кругового обзора.

Между тем спрос на «Москвичи» падает. В марте продать удалось почти три тысячи машин, в апреле — 2,2 тысячи, в мае — 1,75 тысячи. Чаще всего россияне выбирают бензиновый кроссовер с индексом 3. Продажи двух других моделей в последний месяц весны не превысили пары сотен штук.