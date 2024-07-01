Стартовали продажи кроссовера Leapmotor C16

Китайская марка полностью рассекретила новый паркетник для домашнего рынка. Модель предложена с двумя вариантами «начинки».

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Автогигант Stellantis и поднебесная компания Leapmotor осенью прошлого года объявили о долгосрочном сотрудничестве, результатом в частности стало создание совместного предприятия Leapmotor International, которое предназначено для продажи китайских электромобилей за пределами домашнего рынка. Как Kolesa.ru сообщал ранее, контрольный пакет акций СП – 51% – принадлежит Стеллантису; кроме того, концерн инвестировал 1,5 млрд евро в саму компанию Leapmotor.

Компания Leapmotor представила платформу Leap 3.0 в июле прошлого года, первым её получил среднеразмерный кроссовер Leapmotor C10, который предназначен как для китайского, так и для глобального рынков. Теперь производитель представил ещё одну модель на этой же «тележке» – речь идёт о паркетнике Leapmotor С16 (в иерархии бренда он находится на ступеньку выше C10). Пока что новинка презентована для поднебесного рынка.

Внешность Leapmotor С16 выполнена в том же стиле, что и у «младшего брата». У этой модели традиционный кузов со сглаженными линиями, горизонтально вытянутая головная оптика сравнительно простенькой формы, фары соединены между собой светящейся полосой. В нижней части переднего бампера расположен довольно большой воздухозаборник. Задние фонари выполнены в виде единой плашки, проходящей через всю ширину багажной двери, выше находится спойлер, на крыше – рейлинги и антенна «акулий плавник». SUV снабдили выдвижными дверными ручками, традиционными наружными зеркалами, панорамной стеклянной крышей и 21-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками.

Габаритная длина Leapmotor С16 равна 4915 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1770 мм, а расстояние между осями – 2825 мм. Для сравнения, у C10 аналогичная колёсная база, но длина меньше на 176 мм, ширина – на 5 мм, а высота – на 90 мм. В палитру цветов кузова входят шесть вариантов – Star Silver, Star Purple, Sky Grey, Pearl White, Black Metallic и Glazed Emerald.

Салон рассчитан на шестерых седоков (компоновка – 2+2+2). Он оформлен в минималистичном стиле, имеет отделку кожей, в том числе рулевого колеса, виртуальную приборку диагональю 10,25 дюйма, а также «плавающий» тачскрин информационно-развлекательной системы (на 14,6 дюйма). Для пассажиров, расположившихся сзади, предусмотрен отдельный дисплей диагональю 15,6 дюйма. В список оснащения входят двухзонный климат-контроль (трёхзонный в топовых версиях), система распознавания лиц, функция беспроводной зарядки для смартфонов и др.

Модель предложена с двумя вариантами «начинки». В первом случае речь идёт о гибридной установке, в состав которой входит 95-сильный 1,5-литровый трёхцилиндровый мотор, тяговая батарея ёмкостью 28,4 кВт*ч, а также установленный на задней оси электродвигатель мощностью 231 л.с. (максимальный крутящий момент – 320 Нм). На разгон с места до «сотни» такому кроссоверу требуется 8,5 секунды. При движении только на электротяге дальнобойность модели составляет 200 км, полный запас хода равен 1095 км (при расчёте по циклу CLTC).

У полностью «зелёного» варианта один электромотор, отдача которого равна 292 л.с., а максимальный крутящий момент – 360 Нм. Также в состав системы входит литий-железо-фосфатный аккумулятор ёмкостью 67,7 кВт*ч. От 0 до 100 км/ч этот Leapmotor С16 разгоняется за 6,4 секунды. Запас хода на одной зарядке составляет 520 км.

Цены новинки на китайском рынке уже известны. За гибридный вариант просят не менее 155 800 юаней (эквивалентно примерно 1,87 млн рублей), а покупка полностью электрической модели обойдётся минимум в 161 800 юаней (около 1,95 млн рублей). Стоимость топового Leapmotor С16 равна 185 800 юаней (порядка 2,23 млн рублей).