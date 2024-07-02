Tesla столкнулась с беспрецедентным падением поставок

Поставки электромобилей Tesla в июне, скорее всего, упадут на 3,7 процента, это будет свидетельствовать об их снижении во втором квартале подряд, что случится в первый раз в истории компании. Об этом со ссылкой на оценку аналитиков сообщает Reuters.

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Результаты за второй квартал производитель объявит во вторник, 2 июля, но в среднем прогнозы указывают на поставку 438 тысяч машин. В качестве причин беспрецедентной динамики эксперты называют общие проблемы рынка электромобилей, конкуренцию с Китаем, предлагающим более дешевые варианты, и отсутствие бюджетных новинок.

В январе компания предупредила, что рост поставок в 2024 году окажется ниже ожидаемого, так как выдыхается стимул, возникший в результате многомесячного снижения цен. Покупатели все активнее выбирают гибридные автомобили, что мешает продажам Tesla. В мае из отчета пропала цель поставлять 20 миллионов автомобилей в год к 2030 году.

По мнению аналитика Barclays Дэн Леви, второй квартал производитель закончит с результатом минус 11 процентов. Такое падение, полагает он, заставит инвесторов обратить внимание на сложные фундаментальные условия, в которой находится компания Илона Маска.

На негатив в отношении Tesla влияет и политика самого руководителя, шаги которого все меньше поддаются анализу. С начала года Маск успел отказаться от выпуска ранее анонсированной дешевой модели, потом заявил, что производитель сконцентрируется на самоуправляемых автомобилях и пообещал выпустить другую бюджетную модель. При этом миллиардер увольняет более 10 процентов сотрудников, разгоняет перспективные отделы и отказывается от строительства новых заводов.