В Белоруссии стартовали продажи дешевых Lada Largus

В Белоруссии новый Lada Largus стоит дешевле, чем в России. У белорусских дилеров появились Lada Largus ижевской сборки, продажи которых ранее стартовали на российском рынке. В базовом исполнении новинка стоит 52 200 рублей, а это — 1 413 000 российских. Для сравнения, у нас такая машина предлагается минимум за 1 660 000 рублей.

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В базовой комплектации Classic есть подушка безопасности водителя, антиблокировочная система тормозов, простой кондиционер, центральный замок и электрические стеклоподъёмники всех дверей.

Машины стоимостью 1 705 000 рублей дополнительно оборудованы раздельной спинкой заднего сиденья и 15-дюймовыми легкосплавными колёсными дисками.

За универсал со 106-сильным 1,6-литровым мотором продавцы попросят не менее 1 735 000 рублей. Более доступные варианты оснащаются 90-сильным атмосферным «восьмиклапанником».

Ранее редакция Quto, изучив прайс-листы одного из белорусских дилеров марки Lada, выяснила, что тамошние продавцы также продают по сниженным ценам седаны Lada Granta. Притом разница достигает 100 000 рублей.