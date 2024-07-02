Volkswagen ID.7 GTX: эко-спортивность за 6,3 млн рублей

<p><strong>Volkswagen </strong>вводит на европейский рынок свой новейший и самый прогрессивный электрический седан — <strong>Volkswagen ID.7 GTX</strong>. Этот модельный ряд, который включает как стандартные <strong>седаны</strong>, так и вариант семейного авто <strong>ID.7 Tourer, </strong>отличается своими выдающимися спортивными качествами и экологически чистым профилем. Новинка уже доступна к заказу в Испании, где стартовые цены на ID.7 GTX начинаются от<strong> 67 330 евро </strong>(около 6,32 млн рублей), сообщает <a href="https://speedme.ru/posts/id-67184-kogda-sport-i-ekologichnost-vstrechajutsja-v-odnoj-modeli-i-vse-eto-za-63-mln-rublej" target="_blank" rel="noopener">SPEEDME.RU. </a></p> <p>Автомобиль оборудован двумя электродвигателями с суммарной мощностью<strong> 340 л.с. </strong>и максимальным крутящим моментом 560 Нм, обеспечивая ускорение до 100 км/ч за<strong> 5,4 секунды</strong> и максимальную скорость<strong> 180 км/ч.</strong> Запас хода составляет<strong> 595 км</strong> по стандарту WLTP, что делает его одним из лучших предложений на рынке по соотношению цена-производительность.</p> <p>К базовому оснащению относятся 20-дюймовые легкосплавные диски, фары Matrix LED IQ.Light, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с<strong> 15-дюймовым сенсорным экраном</strong>, а также множество систем безопасности, включая адаптивный круиз-контроль и активный ассистент удержания в полосе. Модель предлагается в нескольких комплектациях, включая более насыщенные версии <strong>MAS </strong>и <strong>Tourer</strong>, что позволяет выбрать оптимальное сочетание функций и стоимости для каждого клиента.</p> <p>Этот автомобиль представляет собой яркий пример того, как <strong>инновации </strong>и <strong>устойчивость </strong>могут встретиться в одной модели, делая её желанной для широкого круга потребителей.</p>