Японских дальнобойщиков заменит огромный ленточный транспортер

В Японии дальнобойщиков заменят 500-километровым конвейером. Его построят между Токио и Осакой, взяв за основу транспортеры горнодобывающих предприятий. Система Autoflow-Road будет включать надземные и подземные участки и сможет ежедневно доставлять столько же грузов, сколько 25 тысяч водителей. Ориентировочный срок окончания строительства — 2034 год. Стоимость каждых 10 километров составит до полумиллиарда долларов.

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Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии выступило с необычным предложением: заменить водителей-дальнобойщиков ленточным транспортером. Идею подсмотрели у горнодобывающей фирмы Phosboucraa, которая по конвейерной ленте длиной около 100 километров доставляет к побережью Марокко фосфоритную руду. Японский проект более амбициозен. Как минимум речь идет о конвейере длиной более 500 километров, который протянут между Токио и Осакой.

Сеть ленточных транспортеров получит название Autoflow-Road и будет включать надземные и подземные участки. Конвейер рассчитан на грузы массой до одной тонны, причем работая круглосуточно, он сможет доставлять столько же, сколько 25 тысяч водителей. Задумка сродни космическому лифту, потому что её реализация обойдется в астрономическую сумму. Например, прокладку 10-километрового тоннеля сейчас оценивают в 80 миллиардов иен, или полмиллиарда долларов.

© Министерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии

По планам постройка транспортера будет завершена к 2034 году. К этому моменту в Японии недосчитаются ещё 36 процентов водителей, и последствия дефицита будут особенно остро ощущаться в сельской местности. Конвейерная лента должна решить эту проблему, а ещё поможет снизить уровень вредных выбросов, которые, согласно климатической стратегии, к началу следующего десятилетия должны быть сокращены на 46 процентов.