Бюджетный кроссовер Suzuki Fronx приедет в Японию из Индии

В плане дизайна предназначенный для японского рынка паркетник от прочих версий, в целом, ничем отличаться не будет. О технике марка пока не рассказала.

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Компактный недорогой кроссовер Suzuki Fronx дебютировал в прошлом году в Индии. Только там и налажено производство, за выпуск отвечает компания Maruti Suzuki («дочка» японской фирмы). При этом пятидверка является глобальной моделью: машины индийской сборки поставляют в страны Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока. А осенью паркетник появится еще и в родной для Suzuki Японии – очевидно, там тоже будут продавать кросс made in India.

Сама марка пока опубликовала тизерный видеоролик да несколько картинок японской версии. Судя ним, внешне такой Fronx повторит пятидверки, которые доступны на других рынках. Разве что японцам предложат паркетник без рейлингов на крыше (ну или они будут доступны за доплату).

Напомним, Suzuki позиционирует модель как купеобразный SUV. На деле же Fronx представляет собой «внедорожный» вариант рестайлингового хэтчбека Baleno (в Японии исходный хэтч не продают). Хотя справедливости ради отметим, что только лишь навешиванием неокрашенного пластика «по кругу» компания не ограничилась: заменили почти все кузовные панели, вдобавок паркетнику досталась двухэтажная головная оптика, а задние фонари оформили в виде единой плашки. Длина глобального Suzuki Fronx равна 3995 мм, ширина – 1765 мм, высота – 1550 мм. Колесная база – те же 2520 мм, что и у донорского хэтчбека.

Интерьер адресованного Японии кроссовера еще не засвечен, но и внутри значимых отличий от прочих машин быть не должно. В зависимости от рынка и комплектации в список оборудования могут входить: мультимедийная система с возвышающимся над передней панелью планшетом, беспроводная зарядка для смартфона, проекционный дисплей, шесть подушек безопасности, камеры кругового обзора и круиз-контроль.

О технике Suzuki Fronx для Японии тоже еще не рассказали. В Индии паркетнику положены бензиновые четырехцилиндровый атмосферник 1.2 (90 л.с.) и турботройка 1.0 (100 л.с.). В других странах продают Fronx с атмосферной четверкой 1.5 (103 л.с.), плюс кое-где он имеет стартер-генератор. А вот привод в любом случае исключительно передний.

Больше подробностей о паркетнике, предназначенном для японского рынка, обещают раскрыть в середине июля. Кстати, в Индии у Suzuki Fronx есть брат от Toyota – Urban Cruiser Taisor. Эту модель отправят на экспорт позже, но пока нет информации о том, войдет ли в список Страна восходящего солнца.

Между тем ранее в Японии стартовали продажи бюджетного кроссовера Honda WR-V – его тоже поставляют из Индии (на производственной родине модель зовется Elevate).