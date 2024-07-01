В Барнауле Jeep Cherokee провалился в яму с водой после коммунальной аварии. Во время ЧП никто не пострадал, пишут «Аргументы и факты. Барнаул» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в понедельник, 1 июля, на улице Попова.

На кадрах ряд машин различных марок стоит на парковке возле дома. Внезапно под внедорожником начинает бить фонтан. Вода размывает землю, асфальт, заливает площадку. Через некоторое время автомобиль проваливается в образовавшуюся яму.

Владельцы остальных машин успели их своевременно отогнать, отметили журналисты.

В местном отделении «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что размыв образовался из-за прорыва трубы, произошедшего во время гидравлических испытаний.