MG дразнит тизерами нового кроссовера HS, который дебютирует 11 июля

Новинка британской марки окажется близнецом «китайца» Roewe RX5. Презентация паркетника пройдёт на следующей неделе, 11 июля.

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Британская марка MG сейчас принадлежит поднебесному концерну SAIC, при этом производство машин налажено в Китае. Кстати, он же владеет маркой Roewe, поэтому нет ничего удивительного в том, что некоторые модели MG являются «клонами» Roewe. Паркетник HS выпускается с 2018 года. Сейчас компания находится на финальной стадии разработки кроссовера следующего поколения.

Пока что MG держит внешность нового HS в секрете, однако, чтобы поддержать поклонников марки, в компании решили поделиться тизерами будущего паркетника. Судя по ним, у модели раскосая головная оптика, капот с выштамповками, рейлинги на крыше, традиционные наружные зеркала и обычные дверные ручки. Задние фонари соединены между собой светящейся полосой, на верхней части пятой двери можно разглядеть спойлер.

Уже известно, что новинка британской марки станет близнецом актуального поднебесного паркетника Roewe RX5. Напомним, «китаец» третьего поколения дебютировал в мае 2022 года. Его габаритная длина равна 4655 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1664 мм (с учётом рейлингов), а расстояние между осями составляет 2765 мм. Для сравнения, у нынешнего MG HS длина равна 4574 мм, а колёсная база – 2720 мм.

Предполагается, что от ближайшего родственника новый кроссовер MG HS будет отличаться за счёт иного оформления решётки радиатора, а также более спортивных воздухозаборников, интегрированных в нижнюю часть переднего бампера. Не исключено, что у фар такой же формы будет уникальный световой рисунок.

По предварительным данным, в линейке MG HS следующего поколения будут бензиновые, гибридные и полностью электрические версии. Отметим, нынешний Roewe RX5 оснащается 1,5-литровой бензиновой турбочетвёркой 15FDE мощностью 188 л.с. (300 Нм), которая работает в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

У plug-in гибридной версии Roewe eRX5 этот же двигатель работает в тандеме с электромотором, встроенным между мотором и коробкой передач. Ещё в состав этой системы входит литий-железо-фосфатная тяговая батарея. Совокупная отдача равна 245 л.с., а максимальный крутящий момент – 570 Нм. Ещё у «китайца» есть гибридная версия D5X DMN, установка которого включает в себя 150-сильный 1,5-литровый мотор (235 Нм) и электродвигатель мощностью 197 л.с. (350 Нм).

Презентация MG HS следующего поколения пройдёт в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде 11 июля. Цены новинки станут известны позже. Отметим, в Великобритании актуальный паркетник MG HS стоит не менее 24 030 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 2,64 млрд рублей по текущему курсу), а за гибридный вариант просят не менее 31 095 фунтов стерлингов (около 3,41 млн рублей).