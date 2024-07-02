Посол КНР в РФ заявил, что США строят козни китайской электромобильной отрасли

США строят "протекционистские козни" электромобилям из Китая, пытаясь под прикрытием защиты национальной безопасности решать проблемы в торгово-экономической сфере. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

Он указал, что развитие производства электромобилей и другой продукции на альтернативных источниках энергии и экономическая зеленая трансформация - это инициатива, "единодушно выдвинутая международным сообществом".

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"Ряд стран не только предпочитают игнорировать успехи Китая, полученные честным конкурентным путем, наоборот, они прибегают к необоснованным нападкам и обвинениям, а это по сути своей протекционистские козни. Они в одной руке высоко держат знамя зеленого развития, но другой рукой размахивают дубинкой протекционизма. Это классическое противоречие и двойные стандарты, это политизация, идеологизация и попытка, прикрываясь защитой национальной безопасности, решать проблемы в торгово-экономической области. В действительности за последние годы США значительно повысили таможенные пошлины не только на товары из Китая, но и на товары из многих стран Азии, Южной Америки и Европы", - отметил дипломат, рассуждая о введении повышенных таможенных пошлин на электромобили, ввозимые из КНР.



По его мнению, результатом таких действий станут замедление глобальной "зеленой трансформации" и пошатнувшаяся вера в международное сотрудничество по борьбе с изменениями климата.