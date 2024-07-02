«Автодор» рассчитывает на увеличение дохода от платных дорог на 40%

«Автодор» намерен повысить сбор платы на своих дорогах на 40%. План сбора платы за проезд по платным автодорогам под управлением госкомпании по итогам 2024 года должен составить 105 млрд рублей — это на 40% больше, чем годом ранее.

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«Планы, по официальным данным, которые есть — это 105 млрд рублей. Мы это выполним безоговорочно», — заявил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

По словам топ-менеджера добиться этого планируется за счёт повышения трафика. Так, по итогам первого полугодия 2024-го рост загруженности трасс составил 13-14%.

«Причём грузовики растут больше, чем легковые автомобили. И за это полугодие мы видим, что доверие к нашим дорогам растет, и трафик всё время увеличивается. Планы по сбору платы мы себе ставим не потому, что мы хотим собрать больше, а для того, чтобы все инвесторы, которые вкладывали деньги в строительство дорог, были уверены, что все эти обязательства будут исполнены. Ко всему прочему могу сказать, что есть небольшие заделы, которые нам позволят начать другие проекты», — отметил глава госкомпании.



Стоит отметить, что по итогам 2023 года сборы за проезд по платникам составили 75 млрд рублей, что на четверть превысило плановые показатели. Общая протяженность автодорог, которые находятся под управлением «Автодора» составляет около 5 тысяч км, из них около 3 тысяч км — платные. В частности, госкомпания выступает оператором трасс М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», М-11 «Нева», М-12 «Восток», А-113 ЦКАД и другие.